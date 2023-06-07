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На Херсонщині підтоплені 29 населених пунктів, евакуйовані понад 1 560 людей, – МВС

Рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону.

На Херсонщині підтоплені 29 населених пунктів, евакуйовані понад 1 560 людей, – МВС
Фото: EPA/UPG

Станом на зараз підтоплено 29 населених пунктів Херсонської області, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 перебувають під тимчасовою окупацією.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Евакуйовані понад 1 560 людей. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня”, – розповів Клименко.

За його словами, у регіоні працюють майже 1 600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки.

Клименко додав, що 1,5 млрд гривень виділено з Фонду відновлення для будівництва двох нових магістральних водогонів.

 

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Кабмін створив штаб з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

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