Україна готова розглянути звернення мешканців Бєлгородщини про евакуацію, – ГУР

Декілька населених пунктів у Бєлгородській області російська влада фактично залишила без контролю і лише обстрілює їх.

Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення на Бєлгородщині тривають: громадяни РФ з Легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу (РДК) та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстали проти злочинної путінської влади та встановленого нею режиму внутрішньої окупації.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців”, ― розповів представник ГУР МО України.

За словами Андрія Юсова, бійці РДК і Легіону “Свобода Росії” фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородщини, де вони захищають співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

“Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист”, ― зазначив представник воєнної розвідки.

Він додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.

Андрій Юсов зауважив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

“Так звана Російська Федерація на сьогодні ― це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада ― неадекватна, і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють. Усе, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території Росії ― безлад, хаос, анархія і безвладдя”, ― сказав Андрій Юсов.

Він додав, що такі конфлікти можуть ширитись і набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається РФ, у тому числі й у столичному регіоні.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім перехопленням ГУР, росармія хоче знищити артилерією Шебекіно, де перебувають російські добровольці.

1 червня військові з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ. Вони анонсували свою появу на околиці Шебекіна. Пізніше РДК заявив, що повністю контролює село Нова Таволжанка у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ.

Українська розвідка заявила, що Легіон "Свобода Росії" та бійці РДК проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.