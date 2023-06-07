Президент зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води”, – написав президент.

Він зазначив, що усі можливі служби уже залучені. Але вони можуть допомогти тільки на підконтрольній Україні території. На окупованій Росією частині окупанти навіть не намагаються допомогти людям.

Зеленський зауважив, що це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, і що насправді Росія несе Європі та світу.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв.

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.