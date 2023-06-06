Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ГоловнаСуспільствоВійна

Командування ЗСУ врахувало такі підступні дії ворога, – Наєв про підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

Підрив греблі не зашкодить наступу Збройних сил.

Командування ЗСУ врахувало такі підступні дії ворога, – Наєв про підрив окупантами дамби Каховської ГЕС
Сергій Наєв
Фото: Об’єднані Сили ЗСУ

Командування ЗСУ передбачило можливість підриву ворогом дамби Каховської ГЕС. Наразі вживаються заходи для допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок екоциду. Український наступ триватиме.

Про це в коментарі Укрінформу заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях”, – зазначив він.

Наєв наголосив, що військове командування “повністю враховувало й такі ворожі підступні дії”.

“Відповідно воно (підрив дамби Каховської ГЕС, – ред.) не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води”, – сказав Наєв.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що підрив греблі Каховської ГЕС не зупинить Збройні сили. Звільнення окупованих територій триватиме.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies