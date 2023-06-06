Командування ЗСУ врахувало такі підступні дії ворога, – Наєв про підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

Командування ЗСУ передбачило можливість підриву ворогом дамби Каховської ГЕС. Наразі вживаються заходи для допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок екоциду. Український наступ триватиме.

Про це в коментарі Укрінформу заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях”, – зазначив він.

Наєв наголосив, що військове командування “повністю враховувало й такі ворожі підступні дії”.

“Відповідно воно (підрив дамби Каховської ГЕС, – ред.) не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води”, – сказав Наєв.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що підрив греблі Каховської ГЕС не зупинить Збройні сили. Звільнення окупованих територій триватиме.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.