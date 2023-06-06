Через проблеми з інтернетом важко отримати інформацію від жителів міста.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Каховка покривається водою. Станом на ранок були підтоплені зоопарк, літній театр, кафе і дитячий майданчик. О 12:30 стало відомо про затоплення центру міста.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий, на даний момент падає", – повідомив в коментарі Українській правді мер міста Володимир Коваленко.

Мер розповідав про ситуацію станом на 6:30. За його словами, на той час уже були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Оновлено 12:30. Центр Нової Каховки опинився під водою внаслідок російського екоциду. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Фото: Оперативний ЗСУ

Через перебої з інтернетом важко отримати інформацію про ситуацію в місті. Коваленко вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі. Про підрив дамби місцеві мешканці почали писати з 5-ї ранку. Водночас наразі немає інформації, був один вибух чи кілька.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС.