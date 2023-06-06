Відповідь має бути силовою, – Єрмак про підрив росіянами Каховської ГЕС

Глава Офісу Президента України зауважив, що тільки силою можливо зупинити це зло.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що відповідь на підрив росіянами Каховської ГЕС має бути силовою.

“Сьогодні світ також повинен зрозуміти – це спроба терористами підняти ставки і налякати всіх можливою ядерною катастрофою. Відповідь на залякування має бути силовою. Бо тільки силою можливо зупинити це зло. Наша позиція разом із союзниками має бути рішучою”, – заявив Єрмак.

Також він повідомив, що Росії не місце в Радбезі ООН та в ООН в цілому.

Раніше Єрмак заявив, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС – це екоцид.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Росія негайно має бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками.

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатому, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.