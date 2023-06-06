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З Херсона евакуюють людей: затоплені Гідропарк і нафтогавань

Евакуація відбувається з району Острів. Станом на 10:00 на Херсонщині евакуйовано вже 742 особи.

З Херсона евакуюють людей: затоплені Гідропарк і нафтогавань
Фото: Роман Мрочко

У Херсоні внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС повністю затоплені Гідропарк і нафтогавань.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, у Херсоні з району Острів відбувається евакуація людей з трьох пунктів збору. Лежачих та маломобільних людей вивозять до лікарень.

За даними МВС України, на Херсонщині станом на 10:00 евакуйовано вже 742 особи.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

Нагадаємо, енергетики знеструмили частину Херсона – район Корабел. Це зробили заради безпеки мешканців через загрозу затоплення після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Окуповане місто Каховка підтоплюється. Станом на 6:30 ранку уже були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

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