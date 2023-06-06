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Головне за ніч та ранок. Вівторок, 6 червня

Підрив окупантами Каховської ГЕС, нічна масована ракетна атака, 40 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок. Вівторок, 6 червня
Київщина, 6 червня
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочато евакуацію населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни здійснили підрив близько 2:30 ночі. За даними розвідки, окупанти провели основні роботи із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. У квітні минулого року вони додатково мінували шлюзи та опори. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

В Укргідроенерго повідомили, що росіяни здійснили підрив машинної зали ГЕС зсередини. Станція відновленню не підлягає.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Усе про черговий терористичний злочин окупантів – в нашій хроніці, яка постійно оновлюється.

Уночі з 00:30 до 4:00 росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, повідомили Повітряні сили.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр»", – йдеться в повідомленні.

Усі ворожі цілі, скеровані на Київ, були збиті, влучань немає.

Є пошкодження від уламків у Деснянському і Дніпровському районах.

У Київській області внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено приміщення поліклініки, приватні будинки та гаражі, гуртожиток і понад 20 авто.

"Унаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку", – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Там же пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 4 ракетних і 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На превеликий жаль, окрім інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливі цілі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 червня – в нашій новині.

Нагадаємо, за інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку Збройні сили рухаються широким фронтом, займають панівні висоти і мають певний успіх. Ворог перебуває в обороні.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 6 червня російська армія втратила на війні в Україні близько 211 150 осіб. За минулу добу, 5 червня, вороже військо зменшилося ще на 800 окупантів, 12 танків, 20 бойових броньованих машин і 36 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Близько опівночі російська армія вдарила ракетами по Харкову. Під ворожим вогнем були центр міста та Новослобідський район.

Один приліт – по автопаркуванню біля аеропорту. Інший – на одну з центральних вулиць, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Там жодного військового обʼєкта немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебито водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів", – сказав він. Поранених, за його даними, немає.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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