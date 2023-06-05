На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх, займають панівні висоти. Ворог перебуває в обороні, – Маляр (оновлено)

На Бахмутському напрямку Збройні сили рухаються широким фронтом і мають певний успіх. Ворог перебуває в обороні.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках Збройні сили переходять до наступальних дій.

“Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції”, – зазначила Маляр.

Оновлено. В ефірі телемарафону заступниця міністра додала, що у ході ведення бойових дій ЗСУ просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1 600 метрів по різних напрямках. В напрямку Іванівське-Кліщіївка є просування від 100 до 700 метрів. Теж по різних напрямках.

Фото: Ганна Маляр

Вона додала, що на півдні ворог також в обороні. Тривають бої місцевого значення.

“Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку”, – підсумувала Маляр.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник продовжував зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Учора відбулось 29 бойових зіткнень.