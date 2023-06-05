Синєгубов не виключає евакуації людей із прикордоння області

За останню добу було обстріляно 26 населених пунктів.

У Харківській обласній військовій адміністрації вирішують питання про можливу примусову евакуацію з прикордонних населених пунктів області, оскільки там збільшилася кількість обстрілів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За останню добу у нас було обстріляно 26 населених пунктів. Це північ, північно-східний напрямок, Куп'янський напрямок. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", - поінформував Синєгубов.

Він додав, що дві людини загинуло від обстрілів, а троє зазнали поранень.

Нагадаємо, що у Харківській області минулої доби внаслідок обстрілу у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає. Внаслідок обстрілу Золочева поранено 40-річного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю ДЮСШ.

Також вчора ворог обстріляв Піщане Куп'янського району. Поранень зазнала жінка 58 років, пошкоджено приватне домоволодіння. Увечері внаслідок обстрілу трьома ракетами (попередньо С-300) Чугуєва пошкоджені будівлі та господарчі споруди.