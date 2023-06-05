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СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ на телеграм-каналі партії “Єдина Росія”

Війну Росії проти України клірик назвав “війною всього світу з руським міром”.

СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ на телеграм-каналі партії “Єдина Росія”
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ. Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора. Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав “війною всього світу з руським міром”.

Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія РФ “Єдина Росія”. Згодом “виступ” клірика “підхопили” інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали “росТБ”.

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП). На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Викриття і документування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.

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