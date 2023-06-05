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Сьогодні на Київщині знищують вибухонебезпечні предмети

Мешканців Вишгородського району закликають зберігати спокій.

Сьогодні на Київщині знищують вибухонебезпечні предмети
Фото: КМВА у Telegram

У понеділок 5 червня у Вишгородському районі Київської області проводиться ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

"У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. Через це в деяких громадах місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.

Жителів регіону закликають зберігати спокій.

 

Нагадаємо, Київська міська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів.

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