Сьогодні на Київщині знищують вибухонебезпечні предмети

У понеділок 5 червня у Вишгородському районі Київської області проводиться ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
"У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. Через це в деяких громадах місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.
Жителів регіону закликають зберігати спокій.
Нагадаємо, Київська міська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів.