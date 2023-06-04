Ліквідоване загоряння пластикових труб і шин поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"4 червня об 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння поблизу с.Лютіж на території приватного земельного паю. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять пластикові труби, шини, сміття. Пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:00 на площі 0,09 га", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, що 15 травня неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області горіла лісова підстилка на площі 15 га.