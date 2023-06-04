У Києві з початку повномасштабної агресії РФ загинули 7 дітей

Сьогодні – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Києві від ворожих обстрілів загинуло 7 дітей.

Про це повідомила у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"7 дітей загинули в Києві від ворожих обстрілів із початку повномасштабної війни. Сьогодні – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вони ніколи не почують перший дзвоник у школі, не скажуть батькам, як сильно їх люблять, не обіймуть своїх рідних, не закінчать школу, не зустрінуть своє перше кохання, не одягнуть весільну сукню чи костюм, не стануть видатними винахідниками, науковцями, артистами чи спортсменами в нашій вільній та незалежній Україні", - написала вона.

Нагадаємо, що з-під завалів будинку в Підгородненській громаді біля Дніпра, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки. Кількість постраждалих зросла до 22, серед них - п'ятеро дітей.