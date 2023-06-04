Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій (оновлено)

Російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Про це у Facebook у неділю, 4 червня, повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації, продовжує облаштування рубежів оборони та не припиняє обстрілів протилежних берегів Дніпра і Дніпро-Бузького лиману. В Чорному та Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Вдень 4 червня оперативне командування “Південь” повідомило, що Росія вивела у Чорне море один надводний ракетоносій із вісьмома крилатими ракетами “Калібр” на борту.

“Ворог продовжує підвищувати градус напруження. У Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Напоготові вісім "Калібрів”, - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували два надводних кораблі РФ із загальним залпом до 16 ракет "Калібр".