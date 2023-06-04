За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли "шахедами" три громади Сумщини

Один із "шахедів" був збитий.

Росіяни обстріляли "шахедами" три громади Сумщини
Фото: ДПСУ

Вночі та вранці 4 червня росіяни обстріляли Сумську область із ударних БПЛА "Шахед".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Середино-Будська громада: Був обстріл БПЛА типу «Шахед» (1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі. Миколаївська громада: був обстріл ударними БПЛА (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію парку. Також один із "шахедів" був збитий нашою ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом дня 3 червня російська армія 10 разів атакувала з артилерії і мінометів прикордонні території Сумської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies