Росіяни обстріляли "шахедами" три громади Сумщини

Вночі та вранці 4 червня росіяни обстріляли Сумську область із ударних БПЛА "Шахед".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Середино-Будська громада: Був обстріл БПЛА типу «Шахед» (1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі. Миколаївська громада: був обстріл ударними БПЛА (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію парку. Також один із "шахедів" був збитий нашою ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом дня 3 червня російська армія 10 разів атакувала з артилерії і мінометів прикордонні території Сумської області.