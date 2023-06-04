Дві російські ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького, - Ігнат

У ніч проти 4 червня російські військові завдали ракетного удару по оперативному аеродрому в Кіровоградській області.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що вночі Росія запустила по Україні шість ракет та п’ять ударних безпілотників.

" У Сумській області дрони влучили в об’єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві. З шести ракет чотири знищила ППО, а дві ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити", - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів і це - "ласий шматок для ворога".

Нагадаємо, з 1:00 по 04:00 неділі російські військові випустили по Україні п’ять іранських ударних безпілотників "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із шести бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію. ППО збила чотири російські крилаті ракети і три "шахеди".