ППО збила чотири російські крилаті ракети і три "шахеди", - Повітряні сили

Ворог запустив по території України п'ять безпілотників та шість крилатих ракет.

Росіяни продовжують нічні атаки по Україні безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних "шахеди", випущених із Брянської області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що з 01:00 по 04:00 год 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами ППО знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Нагадаємо, що українська ППО в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за самовіддану роботу. Він також висловив вдячність рятувальникам, які залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів і "викладаються на повну заради порятунку інших". Президент також закликав українців не забувати дякувати персонально українським військовим.