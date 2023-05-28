Ви – наші герої, - Зеленський подякував силам ППО

Президент Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони та рятувальникам за самовіддану роботу.

Про це глава держави написав у Телеграмі.

«Сили протиповітряної оборони України. Ви чуєте сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники. Кожне збиття ворожих дронів та ракет – це врятовані життя людей», - зазначив Зеленський.

Він також подякував рятувальникам, які залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів і «викладаються на повну заради порятунку інших».

Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".

Щонайменше в трьох районах столиці уламки дронів пошкодили будівлі, зокрема квартиру будинку.

Також прикордонники показали, як збили "шахед" у небі над Чернігівщиною.