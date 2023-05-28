Данілов про нічну атаку росіян: "Тупість та впертість"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував масштабну атаку Росії "Шахедами", що сталася цієї ночі.

"О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні «чесноти» - тупість і впертість у різних їх варіаціях", - написав він у фесбуці.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вночі атакували Київ та 12 областей. Є загиблі та поранені. Ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Сили ППО знищили 52.

За даними Укренерго, нічна атака росіян безпілотниками не завдала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.