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Данілов про нічну атаку росіян: "Тупість та впертість"

Ворог запустив рекоордну кількість дронів-камікадзе – 54.

Данілов про нічну атаку росіян: "Тупість та впертість"
Фото: Укрінформ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував масштабну атаку Росії "Шахедами", що сталася цієї ночі.

"О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні «чесноти» - тупість і впертість у різних їх варіаціях", - написав він у фесбуці.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вночі атакували Київ та 12 областей. Є загиблі та поранені. Ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Сили ППО знищили 52.

За даними Укренерго, нічна атака росіян безпілотниками не завдала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

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