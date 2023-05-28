Ракетоносії росіян заведені в пункти базування, - ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні вісім бойових кораблів, всі ракетоносії заведені в пункти базування.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Facebook.

“В Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 7 одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування”, - ідеться в повідомленні.

В ОК “Південь” попереджають, що рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування достатньо кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення.

Нагадаємо, що протягом минулої доби противник завдав три ракетних, два з яких С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів.