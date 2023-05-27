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Росія вивела в Чорне море ракетоносій

Речник ОК "Південь" закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Росія вивела в Чорне море ракетоносій
Фото: missilethreat.csis.org

Російська Федерація станом на ранок 27 травня вивела в Чорне море ракетоносій.

Про це повідомив у Telegram речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 "Калібрів", - пише Назаров.

Речник оперативного командування закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги та залишатись в укриттях в тих регіонах, де вона була оголошена.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 26 травня, російські окупанти завдали 20 ракетних і 68 авіударів по Україні. 

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