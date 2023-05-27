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У Києві рівень водопілля за добу підвищився на 9 см, - КМВА

Аварійних підтоплень по місту не зафіксували.

У Києві рівень водопілля за добу підвищився на 9 см, - КМВА
Фото: КМВА

У Києві рівень водопілля підвищився на 9 см порівняно з 26 травня.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"Станом на 10:00 27.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 235 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 20°C", - зазначив Попко.

За його словами, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. "Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення", - додав начальник КМВА.

Нагадаємо, минулого місяця КМДА оприлюднила перелік територій, які можуть бути підтоплені. Влада столиці закликала жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись до імовірних підтоплень.

Згодом адміністрація заявила, що паводок у Києві іде на спад декілька днів поспіль.

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