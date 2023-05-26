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Кличко показав, яку рекреаційну зону з укриттям поруч облаштовують на Оболоні

В рамках облаштування зони зведуть паркінг - і для безпеки, і для комфорту відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував ролик, в якому показав, як виглядатиме нова рекреаційна зона в Оболонському районі столиці. Там, зокрема, облаштують велике укриття. Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні створюємо, як ви знаєте, нову рекреаційну зону, на яку вже очікують багато киян. Вона зʼєднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. В рамках облаштування зони поруч, на вул. Прирічній, зводимо паркінг - і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна - спортивною зоною відпочинку», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що зелені зони – це, зокрема, і місця психологічної реабілітації, що важливо під час війни.

«Ми робимо все, щоб навіть у складних воєнних умовах життя киян було комфортним і безпечним. Парки і зелені зони - це місця, зокрема, і психологічної реабілітації та відпочинку киян», - зазначив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів ведеться за кошти, які виділила Києву в якості допомоги Метрополія Великого Парижа. Це цільові кошти, які можна використати лише на цей проєкт.

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