Єрмак обговорив з ексгенсеком НАТО Расмуссеном надання безпекових гарантій Україні до вступу в Альянс

Наразі Андерс Фог Расмуссен є співкоординатором Міжнародної експертної групи з розробки рекомендацій щодо безпекових гарантій для України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з ексгенсеком НАТО Андерсом Расмуссеном надання безпекових гарантій Україні до вступу в Альянс.

“Також провів телефонну розмову з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який є співкоординатором Міжнародної експертної групи з розробки рекомендацій щодо безпекових гарантій для України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили саміт «Великої сімки», який відбувся в Японії за участю президента Володимира Зеленського і продовження роботи над питанням надання Україні безпекових гарантій, які діятимуть до набуття державою членства в НАТО.

Рекомендації щодо відповідних гарантій Міжнародна експертна група виклала в проекті Київського безпекового договору. Текст цього документа покладено в основу обговорення надання гарантій нашій державі.

Сторони домовилися про подальшу координацію спільної роботи з метою отримання Україною безпекових гарантій та зрештою – набуття членства в НАТО.

Андрій Єрмак підкреслив, що саме Альянс є головною метою України.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.