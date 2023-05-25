New York Times пише, що за атакою БпЛА на Кремль може стояти обʼєднання спецслужб України. В ОПУ відкидають це

За даними газети, не виключено, що про операцію було невідомо навіть Зеленському.

За атакою безпілотників на Кремль, що відбулася на початку травня, можуть стояти українці. Ймовірно, це було операцією, до якої причетні українські спецслужби, йдеться у матеріалі New York Times.

Хто саме за цим стоїть – американським розвідувальним агентствам невідомо. За даними американських посадовців, що говорили з журналістами на умовах анонімності, атака, ймовірно, була організована одним із спеціальних військових чи розвідувальних підрозділів.

Такі "таємні дії проти російських цілей" викликали занепокоєння у адміністрації американського президента.

"Розвідувальні служби США не знають, який підрозділ здійснив атаку, і було незрозуміло, чи знав про операцію президент України Володимир Зеленський або його високопосадовці, хоча деякі чиновники вважають, що пан Зеленський не знав", – зазначили журналісти.

Американські агентства дійшли попередньої оцінки про можливу причетність українців завдяки перехопленим повідомленням, у яких російські офіційні особи звинувачували Україну, та іншим повідомленням, у яких українські офіційні особи заявляли, що вважають їхню країну відповідальною за атаку.

"Спостерігаючи за тим, як Кремль відреагував, я припускаю, що це було для них збентеженням і несподіванкою, а не навмисною операцією «під фальшивим прапором»", – сказала Дара Массікот, військовий аналітик RAND, маючи на увазі атаку безпілотника.

Сполучені Штати також перехопили українські розмови, в яких офіційні особи говорили, що вважають їхню країну відповідальною за атаку. Але ці чиновники, здавалося, не знали, хто в українській системі міг це спланувати чи здійснити.

Офіційні особи США кажуть, що їхній рівень впевненості в тому, що український уряд безпосередньо санкціонував атаку безпілотника на Кремль, є "низьким", але це тому, що розвідувальні служби поки що не мають конкретних доказів того, які урядовці, українські підрозділи чи оперативники були залучені.

Адміністрація Байдена стурбована ризиком того, що Росія звинуватить офіційних осіб США та помститься, поширивши війну за межі України. Американські розвідувальні служби вважають, що є вільне обʼєднання українських підрозділів, здатних проводити обмежені операції всередині та за межами Росії, використовуючи власний персонал або партнерів, які працюють під їхнім керівництвом. За словами офіційних осіб, деякі з цих місій могли бути проведені без нагляду з боку Зеленського. Вони припускають існування такого обʼєднання спецпризначенців, яке здатне саме ухвалювати рішення про операції, без відома топвлади.

Окрім атаки безпілотника, офіційні особи США кажуть, що вважають українців відповідальними за вбивство доньки відомого російського націоналіста Дугіна, вбивство проросійського блогера Татарського та низку нападів у російських містах поблизу кордону з Україною. Не виключається, що українці повʼязані і з вибухами на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

Доповнення. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі Reuters сказав, що Україна не має нічого спільного з дивною і безглуздою атакою на Кремль. Він додав, що таким чином Росія може намагатись завдати постачанням західного озброєння українцям.

Удень 3 травня російська влада офіційно повідомила про атаку двох безпілотників на Кремль. У мережі зʼявилися відео, як у ніч проти 3 травня невеликий обʼєкт влучив в дах кремлівської вежі. Був спалах, але до відчутних наслідків він не привів. Росіяни зразу ж оголосили це "терактом" і замахом на свого президента.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку". В Офісі президента не виключили, що це може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. У США 4 травня зазначили, що поки не мають доказів причетності України.