​З початку повномасштабної війни фонд “Повернись живим” зібрав для ЗСУ понад 7 млрд гривень

Понад 7 млрд гривень переказали фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим” благодійники та небайдужі бізнеси на підтримку Збройних сил з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє у Facebook фонд Повернись живим.

“Більш ніж 2 220 000 донатів (!), кожен із яких, незалежно від його розміру, вклався у те, що наші захисники і захисниці вистояли та давали російським окупантам добрячого тягла. За понад рік від початку широкомасштабного вторгнення ваші кошти стали для українського війська технікою, яка дає йому можливість не тільки ефективно протидіяти переважаючому противнику, а й вертати своє та наближати нашу спільну перемогу”, – йдеться у повідомленні.

Ці понад 7 млрд гривень дозволили, зокрема, придбати для Сил оборони:

безпілотний комплекс Bayraktar TB2;

1 460 кулеметів калібру 7,62 мм ;

186 одиниць 120-мм мінометів;

11 розвідувальних комплексів PD-2;

25 БпАК “Лелека-100” у складі 50 БпЛА;

25 безпілотних комплексів “ШАРК” у складі 75 БпЛА й 25 мобільних командних пунктів;

більш ніж 800 нових автівок;

11 броньовиків;

10 станцій технічного обслуговування західної автомобільної техніки;

понад 31 000 рацій;

7 050 одиниць тепловізійної та нічної оптики;

6 725 дронів.

“І це – лише кілька чисел, аби ви усвідомили наскільки ви круті й побачили масштаб та користь вашої допомоги війську. Дякуємо, що довіряєте нашій команді та вірите в свою армію”, – наголосили в фонді.

Нагадаємо, нещодавно “Повернись живим” повідомив, що обладнав мобільну станцію розвідки загальною вартістю понад 41 000 000 гривень для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також Фонд придбав для війська 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм іноземного виробництва за 6 570 000 євро. Зброю вже передали 30 бригадам ЗСУ.