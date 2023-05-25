ОАЕ стали ключовим центром торгівлі російським золотом, − Reuters

Наступними за величиною напрямами були Китай та Туреччина.

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на дані російської митниці.

Записи, які містять відомості про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні, показують, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Наступними за величиною напрямами були Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна в період з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2023-го. Згідно з митними даними, за цей період на ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

Через кілька днів після початку конфлікту в Україні багато транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

London Bullion Market Association заборонила російські злитки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а з кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

Луї Марешаль, експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку, сказав, що існує ризик, що російське золото може переправлювати, а потім повертати на ринки США та Європи з прихованим походженням. “Ось чому проведення належної перевірки має важливе значення для кінцевих покупців, які бажають переконатися, що вони дотримуються режимів санкцій”, − сказав він.

Решта золота, здобутого в Росії, найімовірніше або залишилося в країні, або було експортовано за угодами, які не відображені у звітах.

Нагадаємо, у січні 2023 року Міністерство фінансів РФ вперше продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.