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ОАЕ стали ключовим центром торгівлі російським золотом, − Reuters

Наступними за величиною напрямами були Китай та Туреччина.

ОАЕ стали ключовим центром торгівлі російським золотом, − Reuters
Фото: uprom.info

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на дані російської митниці.

Записи, які містять відомості про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні, показують, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Наступними за величиною напрямами були Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна в період з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2023-го. Згідно з митними даними, за цей період на ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

Через кілька днів після початку конфлікту в Україні багато транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

London Bullion Market Association заборонила російські злитки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а з кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

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Луї Марешаль, експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку, сказав, що існує ризик, що російське золото може переправлювати, а потім повертати на ринки США та Європи з прихованим походженням. “Ось чому проведення належної перевірки має важливе значення для кінцевих покупців, які бажають переконатися, що вони дотримуються режимів санкцій”, − сказав він.

Решта золота, здобутого в Росії, найімовірніше або залишилося в країні, або було експортовано за угодами, які не відображені у звітах.

Нагадаємо, у січні 2023 року Міністерство фінансів РФ вперше продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

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