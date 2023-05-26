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Кремль переконує лідерів Євразійського союзу допомогти з обходом санкцій, − ISW

Путін зустрівся у Москві з лідерами держав-членів Євразійського економічного союзу та декількома іншими пострадянськими главами держав.

Кремль переконує лідерів Євразійського союзу допомогти з обходом санкцій, − ISW
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін зустрівся з лідерами держав-членів Євразійського економічного союзу та декількома іншими пострадянськими главами держав на Вищій Євразійській економічній раді у Москві 25 травня, щоб розширити можливості ухилення РФ від санкцій.

Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У зустрічі взяли участь президент Вірменії Нікол Пашинян, Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і президент Киргизії Садир Жапаров, а президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Путін, Пашинян і Токаєв закликали до подальшого розвитку відносин ЄАЕС із третіми країнами, включно з переговорами про угоди про вільну торгівлю з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Індією, Єгиптом, Індонезією, Ізраїлем та Іраном. Токаєв відзначив зусилля щодо створення нових міжнародних транспортних шляхів до Китаю, Індії, Пакистану, Ірану, Близького Сходу, Східної та Південно-Східної Азії.

“Кремль, ймовірно, намагається переконати країни-члени ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти в поточних схемах ухилення від санкцій Кремля з Китаєм, Іраном та іншими, сприяючи логістиці цих схем”, − зазначили в ISW.

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Путін закликав збільшити кількість нових спільних підприємств під загальною торговою маркою “зроблено в ЄАЕС”, що, ймовірно, спрямовано на ребрендинг російської продукції як продукції ЄАЕС, щоб уникнути санкцій Заходу на експорт. І Лукашенко, і Токаєв окремо закликали до створення повноцінного економічного союзу з функціонуючим спільним ринком, а Лукашенко заявив, що представники ЄАЕС обговорюють створення спільного ринку газу, нафти та нафтопродуктів. Білорусь і Казахстан, ймовірно, активно залучені в допомогу Росії в ухиленні від санкцій, і Кремль прагне розширити та формалізувати ці відносини у ширшому ЄАЕС.

Нагадаємо, в 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів - вони постачають підсанкційний товар до Росії з ЄС в обхід третіх країн.

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