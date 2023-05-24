Українська розвідка намагається ліквідувати главу "вагнерівців" Пригожина, список "мішеней" очолює Путін, - ГУР

Вадим Скібіцький також підтвердив, що атаки на об’єкти критичної інфраструктури на території РФ – це справа різних українських відомств.

Українська розвідка намагається знищити лідера "вагнерівців" Євгенія Пригожина, а очолює список "кандидатів", яких треба ліквідувати, президент РФ Володимир Путін.

Про це розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".

"Він (Путін - Ред.) помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, можливо, він боїться також бути вбитим своїми… Він лише зараз починає висовувати голову, і якщо він це робить, ми не впевнені, що це насправді він", - сказав Скібіцький.

Щодо атак на російських пропагандистів, то заступник глави ГУР зазначив, що це не найважливіші цілі для України і припустив, що росіяни сам починають воювати між собою у боротьбі за владу.

Водночас Скібіцький наголосив, що кожен, хто причетний до російської агресії - чи то командир, чи бізнесмен, а чи виробник зброї - буде нести відповідальність. "Їх ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям.... Згідно з міжнародними конвенціями, вони є законною ціллю", - сказав заступник глави ГУР.

Скібіцький також зауважив, що "наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати".

За словами заступника глави української розвідки, ГУР стежить за всіма пересуваннями, командними центрами та позиціями на передовій. Він підтвердив, що атаки на об’єкти критичної інфраструктури на території Росії є справою різних українських відомств.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що українська розвідка володіє всією інформацією щодо ситуації в Бєлгородській області Росії, але офіційну інформацію мають надати ті підрозділи, які там перебувають – Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії". Вони проводять на території Бєлгородської області РФ операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Також представник ГУР попередив, що на території Бєлгородської області та по всій Російській Федерації і в столичному регіоні зокрема буде "хаос".

Тим часом Кремль забороняє звільнятися регіональним лідерам, силовикам і членам Адміністрації Путіна.