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СБУ показала, як дрони знищують російську техніку

Служба зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів".

СБУ показала, як дрони знищують російську техніку

СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", – йдеться у коментарі до відео.

СБУ зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів" і "чекайте на продовження".

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Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, Збройні сили знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 млн доларів.

А 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.

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