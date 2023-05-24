Служба зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів".

СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", – йдеться у коментарі до відео.

СБУ зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів" і "чекайте на продовження".

Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, Збройні сили знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 млн доларів.

А 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.