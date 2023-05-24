Поліцейських-гвалтівників із Кагарлика засудили до 11 років тюрми

Крім того, потерпіла отримає від Нацполіції компенсацію.

Обухівськтий районний суд засудив до 11 років позбавлення волі двох поліцейських з Кагарлика, яких звинуватили у зґвалтуванні і тортурах.

Про це повідомили авдокатки Анна Калинчук та Олена Сотник.

Так, обвинувачені Сергій Сулима та Микола Кузів отримали по 11 років ув’язнення. Їх визнали винними за всіма статтями обвинувачення (146-1, 127, 152 –ред.).

Крім цього позов потерпілої до Національної поліції було повністю задоволено. Неля Погребицька отримає компенсацію за завдану шкоду в розмірі 1 мільйон 296 тисяч гривень.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою в згвалтуванні 26-річної жінки. У той же день підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сулима й Кузів були затримані після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтування правоохоронцями, які доставили її у відділення для давання пояснень із приводу крадіжок. 26 травня суд заарештував їх без права на заставу.