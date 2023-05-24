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"Вже скоро": посол у Німеччині про 110 танків Leopard1 для України

Нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня.

"Вже скоро": посол у Німеччині про 110 танків Leopard1 для України
Leopard A15
Фото: wikipedia

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.

Про це він написав у твітері.

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"110 леопардів 1А5. Вже скоро", - йдеться в дописі Макеєва, який сфотографувався на тлі танків і оприлюднив відео з військовою технікою.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. Загалом Німеччина, Данія та Нідерланди мали надіслати нашій державі понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року, а цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

При цьому Business Insider повідомляв, що федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 одиниць Leopard 1.

Нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня.

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