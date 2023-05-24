Німеччина надсилає своїх представників у Місію партнерства ЄС у Молдові

Німеччина надсилає своїх представників у Місію партнерства Євросоюзу у Молдові, передає "Укрінформ".

Контингент становитиме максимум 15 осіб. Наразі затвердили для місії кандидатури поліцейського і двох експертів. Відповідне рішення ухвалили 24 травня на засіданні федерального уряду.

Завданням місії є підтримка забезпечення національної безпеки Молдови. За словами речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, мандат передбачає стратегічні поради, при необхідності – заходи навчання та надання обладнання для посилання спроможностей країни у галузях кризового менеджменту, кібербезпеки та аналізу гібридних загроз.

Гебештрайт сказав, що "на Республіку Молдова серйозно впливає незаконна агресивна війна Росії проти України, до того ж тривають російські спроби дестабілізувати ситуацію в країн" і що ці спроби дестабілізації "спрямовані на саботаж курсу на реформи та європейську інтеграцію".

Речниця німецького МЗС Андреа Зассе зазначила, що Німеччина бачить "продовження потужних зусиль з дестабілізації, кампанії з дезінформації, використання енергії як зброї, а також кібератаки". "Ситуація в країні є дуже важкою", - додала Зассе.

Партнери підкреслили, що намагаються підтримати Молдову заради завершення багаторічного конфлікту на засадах територіальної цілісності та суверенітету і наголосили що визнають Придністров’я як невід’ємну частину країни.

Зассе додала, що 2022 року Німеччина, Франція і Румунія створили платформу з метою мобілізувати допомогу Молдові, яка прийняла багато українських біженців. Того ж року вдалося провести три донорські конференції, на яких лише Німеччина надала фінансову допомогу в розмірі 120 млн євро. Речниця МЗС ФРН пообіцяла, що цю роботу продовжать і у 2023-му.

Нагадаємо, 24 квітня Рада Євросоюзу заснувала Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова (EUPM Moldova) у межах Загальної політики безпеки та оборони (CSDP). А 22 травня оголосила про старт місії.