Китай не постачає Росії зброю, але експортує обладнання, що можуть використовувати для ракет, – керівник ГУР

Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтервʼю японському каналу NHK. Він зазначив, що обсяги постачання китайської електроніки є значними.
Буданов висловив думку, що електронні частини, які експортуються з Китаю в Росію, використовуються при розробці ракет.
США вважають, що Росія використовувала в Україні китайські боєприпаси. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін. У березні генсек НАТО повідомив, що Альянс не має даних про постачання Пекіном летальної зброї росіянам, але знає, що Росія про таку зброю просила.
Крім того, ЦРУ вважає, що Китай і РФ обмінюються розвідувальними даними.
КНР є одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету. З росіянами китайські високопосадовці за ці півтора роки зустрічалися декілька разів, зокрема до Москви літав китайський лідер Сі Цзіньпін. Також Сі декілька разів говорив із Путіним телефоном, а колишнього російського президента Медведєва приймав у Пекіні.
З Володимиром Зеленським китайський лідер говорив лише раз – у квітні, і після цього відправив до Києва спецпосланця, що раніше був послом у РФ. Лі Хуей, крім Києва, відвідає і Москву та низку європейських країн-партнерок України.