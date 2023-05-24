Китай не постачає Росії зброю, але експортує обладнання, що можуть використовувати для ракет, – керівник ГУР

ГУР Міноборони не має даних про постачання китайської зброї до РФ.

Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтервʼю японському каналу NHK. Він зазначив, що обсяги постачання китайської електроніки є значними.

Буданов висловив думку, що електронні частини, які експортуються з Китаю в Росію, використовуються при розробці ракет.

США вважають, що Росія використовувала в Україні китайські боєприпаси. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін. У березні генсек НАТО повідомив, що Альянс не має даних про постачання Пекіном летальної зброї росіянам, але знає, що Росія про таку зброю просила.

Крім того, ЦРУ вважає, що Китай і РФ обмінюються розвідувальними даними.

КНР є одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету. З росіянами китайські високопосадовці за ці півтора роки зустрічалися декілька разів, зокрема до Москви літав китайський лідер Сі Цзіньпін. Також Сі декілька разів говорив із Путіним телефоном, а колишнього російського президента Медведєва приймав у Пекіні.

З Володимиром Зеленським китайський лідер говорив лише раз – у квітні, і після цього відправив до Києва спецпосланця, що раніше був послом у РФ. Лі Хуей, крім Києва, відвідає і Москву та низку європейських країн-партнерок України.