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Контрнаступальні бої можуть тривати довго, тож потрібен запас зброї і боєприпасів, – Буданов

За словами керівника ГУР, зараз Україна має мінімально необхідну кількість озброєння для початку звільнення своїх територій. 

Контрнаступальні бої можуть тривати довго, тож потрібен запас зброї і боєприпасів, – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтервʼю японському телеканалу NHK. Переклад наводить ГУР у Telegram.

Водночас Буданов припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Володимир Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї партнерами України.

"Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром", – зазначив Кирило Буданов.

Водночас він наголосив, що для успішного звільнення земель від окупантів потрібен великий запас зброї та боєприпасів. Буданов вважає, що контрнаступ може тривати протягом тривалого часу, оскільки росіяни оборонятимуться. 

На думку Буданова, російські атаки на тилові області України мають на меті завадити підготовці захисникам та контрнаступу. 

За даними Bloomberg, для контрнаступу Україна отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США. Але самого озброєння може бути недостатньо, також важливими є успіх навчальних програм НАТО, за якими вчили українців, а також неочікувані дії та "загальнозбройний" підхід. 

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