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У військових судах РФ збільшилася кількість справ про самовільну втечу солдатів з фронту, – Міноборони Британії

В армії окупантів суттєво погіршилась дисципліна після часткової мобілізації.

У військових судах РФ збільшилася кількість справ про самовільну втечу солдатів з фронту, – Міноборони Британії
Мобілізовані росіяни, ілюстративне фото
Фото: vgolos.ua

З п’ять місяців 2023 року у військових судах Російської Федерації розглянули 1 053 справи про самовільну втечу солдатів. Це більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Аналітики стверджують, що російські військові намагались забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни проти України, однак після проведення "часткової" мобілізації проблеми лише погіршились. Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній втечі, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати на війну проти України.

У зведенні зазначається, що намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих.

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Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він розповів про проєкт "Хочу жити", який допоможе їм врятувати своє життя. 

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