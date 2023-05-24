Росіяни обстріляли за добу 23 населених пункти на Запоріжжі та зруйнували 26 цивільних об’єктів

Люди не постраждали.

Протягом минулої доби, 23 травня, російська армія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"102 обстріли здійснив ворог за добу: три авіаудари, сім атак БПЛА та 92 артилерійських удари", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села. Наразі вдалося зафіксувати руйнування 26 цивільних об'єктів: приватних будинків та квартир. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, російські військові ведуть активну оборону на Запорізькому напрямку – мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти човнів і плавзасобів.

Протягом доби 21 травня російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Застосували авіацію, артилерію, РСЗВ та БПЛА. Зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі будівлі, пошкоджені автівки.