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Окупанти завдали за добу 75 ударів по Запорізькій області

Ворог застував авіацію, артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Окупанти завдали за добу 75 ударів по Запорізькій області
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малишко у Telegram

Протягом минулої доби, 21 травня, російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Застосували авіацію, артилерію, РСЗВ та БПЛА. Зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі будівлі, пошкоджені автівки.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ".

Загалом армія РФ завдала 75 ударів:

  • авіацію застосували по Новоданилівці;
  • двічі атакували з БПЛА Степове;
  • з РСЗВ обстріляли Гуляйполе та Преображенку;
  • завдали 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Військові РФ основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

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Нагадаємо, за минулу добу, 20 травня, російські загарбники били по 18 населених пунктах у Запорізькій області. Місто Оріхів ворог обстріляв запалювальними боєприпасами. Інформації про постраждалих не надходило. 

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