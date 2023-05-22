Росія випустила 20 ударних БпЛА і 16 ракет, зокрема два "Іскандери"

Захисники збили всі безпілотники, що були запущені.

Українські захисники збили ще один літак Су-35 в небі Херсонської області. Це відбулося увечері 21 травня.

Обставини утилізації літака уточнюються. Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35!" – зазначили військові.

Крім літака, увечері і вночі захисники збили й інші ворожі повітряні цілі: чотири крилаті ракети та 20 ударних безпілотників. Безпілотники вдалось збити всі, які ворог випустив.

Загалом противник випустив 16 ракет різних типів і 20 БпЛА:

чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря

пʼять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області

дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму

пʼять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Фото: Повітряні сили України в Telegram

Нагадаємо, що повітряної атаки цієї ночі зазнав Дніпро. Захисники збили над областю чотири ракети і 15 безпілотників. Унаслідок атак поранено сімох мирних, є пошкодження.