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Росія випустила 20 ударних БпЛА і 16 ракет, зокрема два "Іскандери"

Захисники збили всі безпілотники, що були запущені. 

Українські захисники збили ще один літак Су-35 в небі Херсонської області. Це відбулося увечері 21 травня.

Обставини утилізації літака уточнюються. Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35!" – зазначили військові.

Крім літака, увечері і вночі захисники збили й інші ворожі повітряні цілі: чотири крилаті ракети та 20 ударних безпілотників. Безпілотники вдалось збити всі, які ворог випустив. 

Загалом противник випустив 16 ракет різних типів і 20 БпЛА:

  • чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря
  • пʼять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму
  • пʼять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Фото: Повітряні сили України в Telegram

Нагадаємо, що повітряної атаки цієї ночі зазнав Дніпро. Захисники збили над областю чотири ракети і 15 безпілотників. Унаслідок атак поранено сімох мирних, є пошкодження. 

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