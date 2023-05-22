Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Сили оборони утримують позиції у південно-західній частині Бахмута, - Череватий
Сили оборони утримують позиції у південно-західній частині Бахмута, - Череватий
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням

На одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі.

У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням
Фото: dtek-kem.com.ua

Проблеми з електропостачанням у Запоріжжі не пов’язані з ворожими обстрілами.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Зберігайте спокій! Проблеми з електропостачанням в обласному центрі не пов'язані з ворожими обстрілами”, – зазначив він.

Очільник ОВА уточнив, що на одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі. У цей час на іншому об'єкті спрацювала система захисту. Причина з'ясовується, а фахівці працюють над відновленням надання послуг.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, станом на 19 травня внаслідок обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies