У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням

На одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі.

Проблеми з електропостачанням у Запоріжжі не пов’язані з ворожими обстрілами.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Зберігайте спокій! Проблеми з електропостачанням в обласному центрі не пов'язані з ворожими обстрілами”, – зазначив він.

Очільник ОВА уточнив, що на одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі. У цей час на іншому об'єкті спрацювала система захисту. Причина з'ясовується, а фахівці працюють над відновленням надання послуг.

Нагадаємо, станом на 19 травня внаслідок обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.