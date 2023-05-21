Незебаром їх буде доставлено до Запорізької та Донецької областей.

В Україну прибули дві машини для розмінування від канадського уряду.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Наразі, за його словами, українські фахівці вже проходять навчання.

"За участю в саміті країн "Групи семи" президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував за надання практичної допомоги в розмінуванні України. Наразі ми отримали вже дві машини розмінування від уряду Канади. Наші фахівці вже проходять навчання і незабаром машини вирушать у Запорізьку та Донецьку області", - написав Крук у Telegram.

Нагадаємо, на початку травня Канада передала Україні першу партію обладнання для розмінування. Її вартість складає 22,5 млн канадських доларів (16,5 млн доларів США).