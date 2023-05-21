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Росіяни обстріляли Харків і околиці, є поранений

Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Росіяни обстріляли Харків і околиці, є поранений
Харківщина, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: Олег Синєгубов

Російські війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у Telegram.

Синєгубов також повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по селищу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, раніше сьогодні також повідомлялося, що внаслідок обстрілів Куп’янська на Харківщині поранені троє людей.

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