Біля Ізюму чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі і втратив стопу

У селі Кам'янка Ізюмської громади на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Унаслідок вибуху він втратив стопу правої ноги.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Зазначається, що вибух стався на території приватного домоволодіння. Зараз потерпілий перебуває на лікуванні в медичному закладі міста Ізюм.

"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили в ДСНС.

Рятувальники також закликали в разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про це за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що мешканець с. Сніжківка Ізюмського району підірвався на невідомому вибуховому пристрої на власному подвір’ї. 69-річного чоловіка з травмами доставили до місцевої лікарні.