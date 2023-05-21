ЗСУ мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута, - Череватий

Є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

Українські військові не виключають, що ЗСУ можуть вийти з Бахмута, рішення буде ухвалювати командування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереження своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - заявив Череватий.

Він зазначив, що українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав речник.

Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.

21 травня прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Байденом сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

21 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.