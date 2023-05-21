Зеленський і Байден зустрілися на саміті G7

Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Японії на саміті G7.

Про це пише CNN.

"Президент США Джо Байден зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7", – йдеться у повідомленні.

Зустріч з президентом США також підтвердив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський прибув до Хіросіми на саміт лідерів G7, де зустрівся з низкою партнерів та друзів України. Глава держави порушив питання української формули миру, а також ситуації на фронті. Зокрема під час зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем сторони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.