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Росія частіше залучає розвідувальні безпілотники під час ракетних атак, - британська розвідка

Часті удари, ймовірно, спрямовані на послаблення української ППО.

Російська Федерація стала частіше залучати розвідувальні безпілотні літальні апарати під час своїх ракетних атак вглиб території України.

Про це йдеться у огляді Міноборони Британії у Twitter.

Зазначається, що часті ракетні удари вглиб території України, ймовірно, спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій розвідувальні безпілотні літальні апарати" – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві і мають достатню дальність польоту.

"Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль" – зазначає британська розвідка.

Раніше повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні. 

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Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела у владі США писали, що російські військові збільшили кількість ракетних ударів по Україні, щоб змусити Збройні сили відкласти контрнаступ.

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