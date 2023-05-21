Головне за ніч та ранок. Неділя, 21 травня

53 бойових зіткнення на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, саміт G7 в Японії, 11-й пакет антиросійських санкцій ЄС.

Поки російські загарбники залишаються на українській землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із РФ, наголосив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

“Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир”, – заявив глава держави.

Він зазначив, що Україна розробила формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, щоб кожен у світі міг обрати собі пункт, який здатен допомогти реалізувати.

Володимир Зеленський також оприлюднив відео з саміту країн G7, який цими днями проходить в Японії. Його учасники розглядають шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, в тому числі за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

Як щойно повідомили, на саміті G7 Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Подробиці зустрічі будуть пізніше.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 травня - в нашій новині.

Нагадаємо, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, винищувачі F-16, на які очікує Україна від партнерів, допоможуть швидко деокупувати українські території й навести лад на морі. Це означає перемогу у війні.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ по 21 травня 2023 року Збройні сили знищили близько 203 160 російських військових. За минулу добу було ліквідовано близько 730 окупантів та багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 20 травня, російська армія здійснила 63 обстріли Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив по Херсонщині 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон окупанти обстріляли двічі, випустивши сім снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив очільник ОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення. Учора зі звільненої від росіян території області евакуювали ще 74 людини.

В 11-ий пакет санкцій включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів - вони постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.

Про це в інтерв'ю виданню ZDF розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, Європа "серйозно налаштована припинити обхід санкцій".

"Серед цих 90+ компаній є близько восьми компаній, які також розташовані у Китаї. Це не означає, що це має бути китайська компанія. Це компанії, які частково існують на папері та мають власників різних національностей", - додала фон дер Ляєн.

Докладніше – в новині.

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