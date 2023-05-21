Винищувачі F-16 допоможуть Україні швидко деокупувати свої території й навести лад на морі, - речник Повітряних сил

F-16 сьогоднішньої модифікації створений так, щоб стати частиною ППО та ефективно перехоплювати повітряні цілі, які не можуть знищити радянські МіГ та Су.

Винищувачі F-16, на які очікує Україна від партнерів, допоможуть швидко деокупувати українські території й навести лад на морі. Це означає перемогу у війні.

Про це заявив в етері "Еспресо" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, F-16 є багатоцільовим літаком і може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, а також перекривати територію там, де немає комплексів протиповітряної оборони.

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України", - зауважив речник Повітряних сил.

Він додав, що Україна отримує постачання західних систем ППО таких як NASAMS, IRIS-T, Patriot і вже SAMP/T, однак захистити цілком свою територію наразі не вдається.

"Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - пояснив Ігнат.

За його словами, радянські МіГ та Су не можуть ефективно та якісно відпрацьовувати по ворожих дронах-камікадзе (зокрема, "шахедах"), а також проти крилатих ракет

"Другий момент - з цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі. F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Тим часом Італія може приєднатися до так званої "коаліції винищувачів" - Рим долучиться до міжнародних зусиль із підготовки українських пілотів на винищувачах. Також допоможе навчати українських пілотів Данія. А Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії. Винищувачі, ймовірно, передадуть ЗСУ.