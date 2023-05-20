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Рік полону. У Львові пройшла акція до річниці виходу Маріупольського гарнізону з Азовсталі

Вона мала на меті нагадати про подвиг захисників «Азовсталі» та привернути увагу до ставлення до полонених. В акції взяли участь родини захисників Маріуполя.

Рік полону. У Львові пройшла акція до річниці виходу Маріупольського гарнізону з Азовсталі
Фото: Іван Станіславський

16 травня минулого року українські військові, які захищали Маріуполь від окупантів, отримали наказ припинити оборону «Азовсталі» та скласти зброю. Гарнізон що складався з сил Національної Гвардії, полку АЗОВ, ЗСУ, ТРО, Морської Піхоти, ДПСУ та Поліції тримав оборону в оточенні протягом 86 днів. В цей період українські сили звільнили від російської окупації Київщину, Сумщину та Чернігівщину. 20 травня 2022 року останні захисники залишили територію металургійного комбінату.

Через рік після наказу про вихід з «Азовсталі», на площі перед пам'ятником Кобзареві у Львові відбулась мирна акція.  Вона мала на меті нагадати про подвиг захисників «Азовсталі» та привернути увагу до ставлення до полонених. В акції взяли участь родини захисників Маріуполя.

«Героїчна боротьба Маріупольського гарнізону допомогла вистояти всій українській державі. Багатьом з бійців це коштувало найдорожчого. Вони пожертвували своїми життями, для того, щоб вижили ми. І зараз ми не маємо права забувати про їхній подвиг. Наш обов'язок зробити все, щоб кожен з тих хто перебуває в полоні повернувся додому. Їх чекають не лише близькі, а й вся країна. Давайте разом нагадаємо про подвиг захисників «Азовсталі», – каже одна з організаторок акції Ірина.

Досі у російському полоні перебувають понад 1900 військових-оборонців Маріуполя, з них – 650 бійців полку «Азов». За свідченнями тих, хто повернувся з полону саме «азовці» піддаються найбільшим тортурам з боку росіян.

«Ми не виходили на цю площу кілька місяців, бо нас попросили зробити паузу, щоб не нашкодити нашим бійцям. Ми сподівалися що цей час буде ефективно використаний. Він пройшов, а ми не отримали впевненості, що наші рідні повернуться живими. Тому ми повернулися. В той момент коли ми тут думаємо чи взяти лате, чи еспресо там в полоні хтось ховає хліб під футболку, щоб поділитися зі своїм побратимом який не встиг пообідати, бо йому зуби вибили. Родини полонених живуть у постійному пеклі й лише віра у те, що їхній син, брат, батько, чоловік живий, дає надію триматися. Ми будемо боротися за кожного полоненого так, як вони боролися за нас», –  наголосила одна з учасниць акції, на ім'я Ірина.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

20 травня мирні акції на підтримку захисників Маріуполя також пройшли в Києві, Броварах та Черкасах.

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